Конверти були просякнуті червоною рідиною — Кулеба про три листи із погрозами українським посольствам

Три українські посольства отримали листи з погрозами. Крім посольства України в Іспанії, ще три диппредставництва отримали листи із погрозами, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



За його словами, конверти в момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною.



«Скажімо так, усередині цих конвертів символічна загроза, передана Україні», — уточнив міністр.



Кулеба уточнив, що зараз він не коментуватиме те, що сталося, — офіційна позиція з цього питання буде озвучена пізніше. Крім того, міністр додав, що ці листи — спроба залякати Україну та українських дипломатів.



«Я роблю один простий висновок: якщо вже почали атакувати посольства, ... значить бояться нас, намагаються нас зупинити. Але нас ніщо не зупинить», — підсумував Кулеба.