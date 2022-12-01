Байден заявил о готовности говорить с Путиным на тему Украины

Президент США Джо Байден сообщил о том, что он готов приступить к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении войны против Украины, если с его стороны будет проявлен интерес, но пока этого не делается.



«‎Если интерес будет, то я буду рад сесть за стол переговоров после консультаций с Францией и с друзьями по НАТО»‎, — уточнил Байден.



По словам Байдена, в ближайшее время он не планирует встречаться с президентом страны-агрессора.

Президент США Джо Байден заявил, что не видит веских причин для встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в следующем месяце в Индонезии.



Президент США Джо Байден заявляет, что в ближайшие дни США объявят о дополнительной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов.