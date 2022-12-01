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Байден заявив про готовність говорити з Путіним на тему України

01 грудня 2022, 21:51

Байден заявив про готовність говорити з Путіним на тему України

Президент США Джо Байден повідомив про те, що він готовий розпочати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним про завершення війни проти України, якщо з його боку буде проявлено інтерес, але поки що цього не робиться.

«Якщо інтерес буде, то я радий сісти за стіл переговорів після консультацій з Францією та з друзями з НАТО», — уточнив Байден.

За словами Байдена, найближчим часом він не планує зустрічатись із президентом країни-агресора.

Президент США Джо Байден заявив, що не бачить вагомих причин для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 наступного місяця в Індонезії.

Президент США Джо Байден заявляє, що найближчими днями США оголосять про додаткову допомогу Україні у розмірі 800 мільйонів доларів.

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