Байден осудил российские ракетные удары по Украине

Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении президента США Джо Байдена.



«В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также уничтожены цели, не являющиеся военными. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа», — говорится в заявлении.



«Мы приносим наши соболезнования семьям и близким тех, кто сегодня был бессмысленно убит, а также наши наилучшие пожелания выздоровления раненым», — отмечается в заявлении.



«Эти нападения только еще больше укрепляют нашу приверженность стоять с народом Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы. Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию и вывести свои войска из Украины», — подчеркнул Байден.

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