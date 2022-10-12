Байден заявил, что не видит смысла встречаться с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден заявил, что не видит веских причин для встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в следующем месяце в Индонезии. Об этом он сказал в интервью CNN.



«Посмотрите, он действовал жестоко, он действовал жестоко. Я считаю, что он совершил военные преступления. И потому я не вижу, я не вижу никакой причины встречаться с ним сейчас», – сказал Байден.



В тоже время он отметил, что если Путин захочет обсудить заключенную американскую баскетбольную звезду Бритни Гринер, то он будет готов к разговору.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20.