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Включая HIMARS: Байден в разговоре с Зеленским объявил о военной помощи

04 октября 2022, 20:11

Включая HIMARS: Байден в разговоре с Зеленским объявил о военной помощи

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого американский лидер объявил о выделении военной помощи. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не признают попытки аннексии Россией части территории Украины. Также он пообещал продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии — столько, сколько потребуется.

«В частности, путем предоставления сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает дополнительное вооружение и оборудование, HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику», — отметили в Белом доме.

Также президент США подтвердил готовность к наложению санкций на любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают поддержку аннексии.

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