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Почти 300 мобилизованных в РФ погибли на войне в Украине — СМИ

25 ноября 2022, 16:30

Почти 300 мобилизованных в РФ погибли на войне в Украине — СМИ

С начала призыва в РФ в зоне боевых действий в Украине погибли не менее 290 мобилизованных россиян, еще 35 умерли на территории России, не добравшись до фронта. Об этом сообщает «Русская служба BBC».

Отмечается, что в РФ мобилизованные россияне чаще всего умирали из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем. Также журналисты сообщают, что реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях не указывается статус военнослужащих — неизвестно, были ли они контрактниками, ушли на фронт добровольцами или были мобилизованы.

«Русская служба BBC» и «Медиазона» к тому же сообщили, что по состоянию на 25 ноября из открытых источников им стали известны имена 9311 российских военных, погибших на войне в Украине.

«К концу девятого месяца войны первое место по числу подтвержденных потерь среди регионов занял Краснодарский край (407 погибших), на втором месте Бурятия (348 человек), на третьем — Дагестан (345 человек). Более 2500 погибших — это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики, на подготовку которых государство тратит миллионы», - пишет «Русская служба BBC», отмечая, что при подсчете журналисты опираются только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь.

В Генштабе ВСУ, напомним, сообщали, что по состоянию на 25 ноября на войне в Украине были ликвидированы 86 150 оккупантов.

Ранее в Forbes посчитали, что за 9 месяцев войны Россия потеряла на полномасштабной войне против Украины техники на $20,8 миллиардов.

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