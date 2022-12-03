Окупанти відправили 4,5 тисяч жителів Запорізької області на війну

Понад 4,5 тисячі жителів Запорізької області беруть участь у війні Росії проти України на боці російських сил. Про це повідомив член «головної ради» окупаційної «адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов, повідомляє російський «ТАСС».



«Маса хлопців у корпусах народної міліції ДНР та ЛНР, тепер це теж російська армія... Ті, хто добре себе проявили, потрапили до приватних військових компаній. Ті, хто отримав російське громадянство, а це тисячі запорожців, підписали контракти з російською армією та Росгвардією», — сказав він.



Рогов додав, що також зараз до зони так званої «спеціальної військової операції» потрапили мобілізовані українці, які перебували у Петербурзі, Новосибірську та інших російських містах.

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