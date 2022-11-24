Шахте на оккупированной Луганщине сложно работать. Более половины горняков мобилизированы

Угольное предприятие «Востокуголь» на оккупированной Луганщине может стать нерентабельным из-за того, что больше половины шахтеров мобилизованы. Об этом заявил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



«Если на шахте не работают горнорабочие общего забоя (ГРОЗ), которые находятся в самом забое, то шахта становится нерентабельной. Вот на сегодняшний день таких рабочих ГРОЗов, тех, которые работают в шахтах, не обеспечивающий персонал - водители и так далее - а именно те, кто работают (в лаве) - 58% мобилизованы, они находятся на фронте и шахты становятся нерентабельны», - пояснил Пасечник.