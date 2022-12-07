Путін заявив, що «спецоперація» може стати «тривалим процесом»

Глава РФ Володимир Путін заявив, що «спеціальна військова операція» в Україні може стати «тривалим процесом». Про це він сказав у ході онлайн-зустрічі з членами Ради з прав людини при президенті Росії.



«Звичайно, це тривалий процес може бути», — заявив він, коментуючи можливі терміни продовження так званої «спецоперації".



Крім того, він наголосив, що для Росії «значним результатом спецоперації» стала «поява нових територій», фактично окупація регіонів України.

Путін також заявив, що 150 тисяч мобілізованих росіян перебувають на полігонах та у навчальних центрах Міноборони РФ — це так званий бойовий резерв. А нову хвилю мобілізації в Росії проводити «немає сенсу».