Оккупанты готовят контрнаступление на Луганском направлении, ВСУ им противодействуют

Российские оккупационные войска готовят контрнаступательную операцию на Луганском направлении, однако ВСУ знают обо всех планах противника и противодействуют этому. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.



«Да, россияне на Луганском направлении, элементом которого является Купянское направление, готовят контрнаступательную операцию, но мы об этом знаем, отслеживаем их действия и активно этому противодействуем на всех участках — в районе Сватового и других районах, где они пытаются контратаковать. Потому в принципе ситуация сложная, но под контролем. Мы видим все их действия», — заявил Череватый.



Он отметил, что ситуация существенно отличается от Авдеевского и Бахмутского направлений, где российские войска давно сосредоточили много своих сил и средств, ежедневно проводят по несколько десятков штурмов, задействуют все виды ствольной артиллерии, РСЗО, авиацию.



Спикер рассказал, что сейчас россияне преимущественно штурмуют малыми группами. В частности, «вагнеровцы» на Бахмутском направлении наступают малыми штурмовыми группами и после поддержки артиллерии пытаются проникнуть на позиции украинских военных. Но украинские военные хорошо проинформированы обо всех изменениях в тактике противника, заверил Череватый.



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