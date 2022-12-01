В Луганской области увеличилось количество российских дезертиров — ВСУ

Количество дезертиров в российской армии оккупировавшей Луганской область увеличилось. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.



Он отметил, что оккупанты ежедневно задерживают почти 50 дезертиров.



«Российскими спецслужбами констатируется увеличение потока дезертиров из оккупационных войск, которые после самовольного оставления позиций на временно оккупированной территории Луганской области пытаются пересечь границу и отбыть в РФ. По имеющимся данным, ежедневно задерживаются до 50 военнослужащих указанной категории», - рассказал Громов.

Ранеее заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что сохраняется угроза нанесения противником в ближайшее время ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и военным объектам.