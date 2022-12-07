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Окупанти готують контрнаступ на Луганському напрямку, ЗСУ їм протидіють

07 грудня 2022, 21:33

Окупанти готують контрнаступ на Луганському напрямку, ЗСУ їм протидіють

Російські окупаційні війська готують контрнаступальну операцію на Луганському напрямку, проте ЗСУ знають про всі плани противника і протидіють цьому. Про це повідомив представник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Так, росіяни на Луганському напрямку, елементом якого є Куп'янський напрямок, готують контрнаступальну операцію, але ми про це знаємо, відстежуємо їхні дії та активно цьому протидіємо на всіх ділянках — у районі Сватового та інших районах, де вони намагаються контратакувати. Тому, в принципі, ситуація складна, але під контролем. Ми бачимо всі їхні дії», — заявив Череватий.

Він зазначив, що ситуація суттєво відрізняється від Авдіївського та Бахмутського напрямків, де російські війська давно зосередили багато своїх сил та засобів, щодня проводять по кілька десятків штурмів, задіють усі види ствольної артилерії, РСЗВ, авіацію.

Речник розповів, що зараз росіяни переважно штурмують малими групами. Зокрема, «вагнерівці» на Бахмутському напрямку наступають малими штурмовими групами та після підтримки артилерії намагаються проникнути на позиції українських військових. Але українські військові добре поінформовані про всі зміни у тактиці противника, запевнив Череватий.

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