Весной ВСУ будут в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске — Данилов

Весной Вооруженные силы Украины войдут в освобожденные Севастополь, Донецк и Луганск. Об этом в Twitter заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



По его словам, зима станет ключевым этапом в борьбе за независимость Украины.



«6 декабря 1919 г. начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима – ключевой этап Великой войны за независимость. С Днем Вооруженных Сил Украины!» - написал Данилов.

Ранее в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в ночь с 6 на 7 декабря сбили 14 дронов-камикадзе «Shahed-136/131» армии РФ.