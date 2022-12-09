Центр Донецка под обстрелом: «Прилеты» на студгородке, повреждены гостиница и спорткомплекс

Центр захваченного Россией Донецка сегодня днем подвергся массированному обстрелу. Согласно сообщениям очевидцев, попадания снарядов зафиксированы на улицах Артема и Университетской.
Так, на Артема «прилеты» зафиксированы на студгородке. В частности, снаряд попал в корпус университета экономики и торговли.
Также поврежден спорткомплекс «Локомотив», который расположен в нескольких остановках западнее.
На улице Университетской обстрелам подвергся район кинотеатра «Звездочка». В частности, в здание гостиницы «Дружба».
Судя по фотографиям и видео последствий, обстрел велся из РСЗО «Град».