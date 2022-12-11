Военная активность растет в Мариуполе

Военная активность оккупантов увеличивается в Мариуполе и его окрестностях. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.



Он отметил, что над городом целый день наблюдают значительное количество боевых вертолетов, летящих из Запорожского направления в сторону Азовстали.



Второй лагерь для мобилизованных россиян был обустроен в пригороде села Ялта (Новая Ялта) Мариупольского района.



К тому же продолжается отток военных из Бердянского направления. Так, около 500 оккупантов расквартируют в районе сел Демьяновка и Камышевато. По словам Андрющенко, их размещение началось после точного прилета по одной из баз на территории Запорожской области.



Андрющенко также сообщает, что ночью россияне перекинули очередную колонну танков из Мангусского района в Никольский район.