Эрдоган провел переговоры с Путиным и Зеленским о расширении «зерновой сделки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры сначала с президентом России Владимиром Путиным, а затем с украинским лидером Владимиром Зеленским.



Согласно сообщением пресс-служб глав государств, в обеих случаях, помимо прочего, обсуждалась «зерновая сделка», в которой Турция выступает посредником.



В сообщении Кремля отмечается, что эта сделка «носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран».



Эрдоган заявил, что по сей день по «зерновому коридору» вывезено более 13 миллионов тонн агропродукции, передает «Анадолу». Также турецкий лидер сказал Путину о возможности экспорта по «зерновому коридору» наряду с продовольствием других разновидностей продукции.



Зеленский сообщил, что также обсудил с Эрдоганом дальнейшую работу и возможное расширение «зернового коридора».

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений по разблокировке украинских портов и вывозу агропродукции. Один документ подписан Украиной, Турцией и ООН. Второй — Россией, Турцией и ООН. Общий документ Киев и Москва не подписывали.



17 ноября «зерновая сделка» была продлена еще на 120 дней.