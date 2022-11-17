«Зерновое соглашение» продлили на четыре месяца

«Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море» продлена еще на 120 дней. Такое решение было принято в Стамбуле. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.



По его словам, гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.



«С первого августа, с начала работы зерновой инициативы и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. Это значительный объем, но недостаточный. У мирового рынка нет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, возможно увеличить объемы нашего продовольствия для мира», — отметил министр.



Кроме того, Кубраков сообщил, что Украина официально обратилась к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на год и включить в нее порт Николаев.



«Ожидаем их ответа. Также важно обеспечение эффективной работы Совместного координационного центра. Внесли свои предложения по решению имеющихся проблем. Мы должны использовать весь имеющийся экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получал необходимые объемы продовольствия», — резюмировал министр.

Россия 29 октября заявила о приостановке участия в «зерновой инициативе» из-за якобы атаки Украины на корабли в Севастополе. Из-за этого экспорт агропродукции был временно приостановлен.



Несмотря на это 31 октября ООН, Турция и Украина продолжили реализовывать зерновое соглашение и выполнили план транзита для 16 судов.



2 ноября Минобороны России сообщило о возобновлении участия Москвы в соглашении об экспорте зерна по Черноморскому коридору. Утверждается, что Россия получила от Украины гарантии, которые «кажутся достаточными», чтобы возобновить выполнение соглашения.



В МИД Украины в ответ заявили, что Украина не брала на себя никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже имеющихся в «зерновом соглашении».