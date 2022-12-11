Ердоган провів переговори з Путіним та Зеленським про розширення «зернової угоди»

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонні розмови спочатку з президентом Росії Володимиром Путіним, а потім з українським лідером Володимиром Зеленським.



Згідно з повідомленням прес-служб глав держав, в обох випадках, крім іншого, обговорювалася «зернова угода», у якій Туреччина виступає посередником.



У повідомленні Кремля зазначається, що ця угода «носить комплексний характер, що вимагає усунення перешкод для відповідних поставок з Росії з метою забезпечення потреб країн, які найбільше потребують».



Ердоган заявив, що до цього дня по «зерновому коридору» вивезено понад 13 мільйонів тонн агропродукції, передає «Анадолу». Також турецький лідер сказав Путіну про можливість експорту «зерновим коридором» поряд із продовольством інших різновидів продукції.



Зеленський повідомив, що також обговорив з Ердоганом подальшу роботу та можливе розширення «зернового коридору».



Згідно з повідомленням «Анадолу», Ердоган у розмові з Зеленським зазначив, що «зерновий коридор» можна розширити, включивши в нього різні продукти харчування та інші товари, а також висловив сподівання, що скоро буде знайдено рішення і для Запорізької атомної електростанції.

22 липня в Туреччині відбулося підписання угод з розблокування українських портів та вивезення агропродукції. Один документ підписано Україною, Туреччиною та ООН. Другий — Росією, Туреччиною та ООН. Загальний документ Київ і Москва не підписували.



17 листопада «зернова угода» була продовжена ще на 120 днів.

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