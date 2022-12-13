Окупанти обіцяють розселити у тимчасових пунктах 2 тисячі жителів Сєвєродонецька

В окупованому Сєвєродонецьку створено п'ять пунктів тимчасового розміщення городян. Там розмістять дві тисячі людей. Про це заявив так званий «перший заступник очільника міської адміністрації» Юрій Крестьянніков, передає сепаратистський сайт «ЛИЦ».



За його словами, пункти розраховані на дві тисячі осіб.



«Щоб жителі Сєвєродонецька, які або втратили житло повністю, якщо воно зруйноване, або з тих будинків, які не потрапляють насамперед під увімкнення опалення, щоб вони могли перезимувати цю зиму. Для цього ці пункти й створюються», — заявив Крестьянніков.



Він уточнив, що у приміщеннях створено умови для проживання: є тепло-, водо- та електропостачання, обладнано спальні кімнати, харчоблоки, санвузли. Повністю підготувати всі пункти до проживання у них людей планується до 25 грудня, заселення здійснюється у міру завершення робіт будівельниками.



Нагадаємо, у Сєвєродонецьку обстрілами пошкоджено 90% житлового фонду, а 60% будинків непридатні для проживання. До зими окупанти місто не підготували: намагалися відремонтувати один гуртожиток, де хотіли зібрати наближене оточення, але успіху не досягли.

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