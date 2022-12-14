Фукуяма не исключает, что Крым будет освобожден в 2023 году

Американский политолог Фрэнсис Фукуяма не исключает, что Крым вернется под суверенитет Украины относительно скоро. Политолог считает, что «еще один унизительный отход» российских войск может состояться в следующем году.



«Я думаю, что возвращение Крыма не исключено в 2023 году. Прямо сейчас они (украинские военные – ред.) должны отвоевать Херсонщину, а затем освободить Запорожскую область. Таким образом, они просто могут отрезать Крым от россиян и лишить их возможности осуществлять поставки на полуостров», – сказал Фукуяма.



Директор центра развития демократии в Стэнфордском университете в интервью «Голосу Америки» напомнил, что Украина уже ударила по Керченскому мосту. По его словам, России будет очень трудно поддерживать свои войска на оккупированном полуострове в случае, если Украина продолжит бить по военным складам РФ в Крыму.



В то же время Фукуяма не считает, что выход России из Крыма приведет к применению Москвой ядерного оружия, поясняя это тем, что ситуации в РФ станет гораздо хуже.