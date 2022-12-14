Фукуяма не виключає, що Крим буде звільнений у 2023 році

Американський політолог Френсіс Фукуяма не відкидає думки, що Крим повернеться під суверенітет України відносно скоро. Політолог вважає, що «ще один принизливий відхід» російських військ може відбутися наступного року.



«Я думаю, що повернення Криму не виключено у 2023 році. Прямо зараз вони (українські військові – ред.) мають відвоювати Херсонщину, а згодом звільнити Запорізьку область. Таким чином вони просто можуть відрізати Крим від росіян і позбавити їх можливості здійснювати постачання на півострів», – сказав Фукуяма.



Директор центру розвитку демократії у Стенфордському університеті в інтерв'ю «Голосу Америки» нагадав, що Україна вже вдарила по Керченському мосту. За його словами, Росії дуже важко підтримуватиме свої війська на окупованому півострові у разі, якщо Україна продовжить бити по військових складах РФ у Криму.



У той же час Фукуяма не вважає, що вихід Росії з Криму призведе до застосування Москвою ядерної зброї, пояснюючи це тим, що ситуація в РФ стане набагато гіршою.