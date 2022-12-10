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В Крыму горели казармы, где размещались мобилизованные. Есть погибшие

10 декабря 2022, 16:01

В Крыму горели казармы, где размещались мобилизованные. Есть погибшие

В оккупированном Крыму утром горели казармы.

Как сообщают очевидцы, в поселке городского типа Советское начался пожар. В казармах были размещены несколько сотен мобилизованных. Есть погибшие и раненые.

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