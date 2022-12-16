Во время сегодняшней ракетной атаки в небе над Киевом было зафиксировано около 40 российских ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37.



Об этом заявила военная администрация столицы.



Там подчеркнули, что Киев пережил одну из крупнейших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения России.



В администрации добавили, что информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, ему на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации.



После ракетной атаки в Киеве — аварийные отключения света. Движение электротранспорта, в том числе и метро, временно приостановлено. На наземные маршруты вместо трамваев и троллейбусов выводятся автобусы. Метрополитен пока работает в качестве укрытия, сообщил глава военной администрации столицы Сергей Попко.

Кроме того, во многих районах столицы продолжаются отключения воды и отопления.



Отмечается, что коммунальные и аварийные службы функционируют в усиленном режиме. В первую очередь над восстановлением тепло- и водоснабжения.