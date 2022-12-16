Під час сьогоднішньої ракетної атаки в небі над Києвом було зафіксовано близько 40 російських ракет. З них силами ППО було знищено 37.



Про це заявила військова адміністрація столиці.



Там підкреслили, що Київ пережив одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення Росії.



В адміністрації додали, що інформація про руйнування та жертви уточнюється . Поки відомо про одного постраждалого у Дніпровському районі, йому на місці було надано медичну допомогу без госпіталізації.



Після ракетної атаки у Києві — аварійні відключення світла. Рух електротранспорту, зокрема й метро, тимчасово припинено. На наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів виводяться автобуси. Метрополітен поки працює як укриття, повідомив голова військової адміністрації столиці Сергій Попко.

Крім того, у багатьох районах столиці продовжуються відключення води та опалення.



Зазначається, що комунальні та аварійні служби функціонують у посиленому режимі. Насамперед над відновленням тепло- та водопостачання.