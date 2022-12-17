Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

NYT: Путін готовий втратити у війні проти України до 300 тисяч військових

17 грудня 2022, 22:12

NYT: Путін готовий втратити у війні проти України до 300 тисяч військових

Російський президент Володимир Путін готовий пожертвувати великою кількістю своїх солдатів і ресурсів заради перемоги над Україною. Про це повідомляє The New York Times.

«Росіяни хотіли донести до (президента США Джо) Байдена різке послання: скільки б російських солдатів не було вбито або поранено на полі бою, Росія не здасться. Люди, які знають Путіна, кажуть, що він готовий жертвувати незліченними життями стільки, скільки буде потрібно», — ідеться в повідомленні.

Крім того, за даними видання, один із членів НАТО попередив союзників, що Путін готовий змиритися із загибеллю або пораненням до 300 тисяч російських військовослужбовців, що приблизно втричі перевищує його ймовірні втрати наразі.

Читайте также:

«Ймовірно, по 100 тисяч осіб»: Втрати ЗСУ та окупантів можна порівняти, заявили в Пентагоні

Дивіться також:



Ще за темою

Люди
Володимир Путін
Події
Війна
Організації
НАТО

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:33
Головні події в окупації 17 грудня
21:46
Гайдай розповів, які населені пункти окупанти майже знищили
15:49
Окупанти тримають в СІЗО в Сімферополі десятки українців, повідомляють правозахисники
14:17
«ЛНР»: Щастя потрапило під обстріл, троє загиблих, п'ятеро поранених
12:58
РосЗМІ: Губарєва перебуває на волі, вона працюватиме в РФ
11:48
На ЗАЕС окупанти будують купол над сховищем ядерних відходів
09:48
«ДНР» та «ЛНР» заявили про обстріли: 13 загиблих, 25 поранених
08:20
Район «Білого лебедя», проспекту Миру: У Донецьку — руйнування та постраждалі від обстрілів
23:00
Головні події в окупації 16 грудня
17:46
В окупованому Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тисяч мешканців – голова міськадміністрації
16:49
Донецьк знову під обстрілом: Є «прильоти», загоряння та постраждалі
14:48
У Залізному Порту — «приліт» у готель, де мешкали окупанти
11:53
У Кіровському районі Донецька через обстріл загинув чоловік
11:06
«ЛНР» заявила про обстріл села: Багато загиблих та десятки поранених
10:07
У Донецьку загинули двоє людей, ще 13 поранено, заявили у «ДНР»
Всі новини
23:33
Головні події в окупації 17 грудня
22:53
На «Євробаченні-2023» Україну представить гурт Tvorchi
22:12
NYT: Путін готовий втратити у війні проти України до 300 тисяч військових
21:46
Гайдай розповів, які населені пункти окупанти майже знищили
21:00
За день вдалося повернути електрику майже 6 млн українців — Зеленський
20:26
«Пунктів незламності» буде втричі більше: Чим їх оснастять
20:09
9 атомних енергоблоків запущено в роботу — «Енергоатом»
19:26
Додому повернули двох дітей, яких утримували окупанти — Мінреінтеграції
18:56
У передмісті Херсона снаряди влучили у штаб гумдопомоги, є загибла та поранені
18:22
Краматорськ залишився без світла, тепла та води
17:59
Там воюють люди, дрони та залізо: В ОП назвали форпост Донецького напрямку
17:29
Життя їм ускладнили: Арестович про вибухи на аеродромах РФ «Дягілєво» та «Енгельс»
16:06
Російська армія завдала удару по Херсонському центру допомоги людям похилого віку
15:49
Окупанти тримають в СІЗО в Сімферополі десятки українців, повідомляють правозахисники
14:42
Зеленський заявив, що готовий «набити морду» Путіну на рингу
Всі новини
ВІДЕО
У передмісті Херсона снаряди влучили у штаб гумдопомоги, є загибла та поранені
17 грудня, 18:56
Там воюють люди, дрони та залізо: В ОП назвали форпост Донецького напрямку
17 грудня, 17:59
Район «Білого лебедя», проспекту Миру: У Донецьку — руйнування та постраждалі від обстрілів
17 грудня, 08:20

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама