NYT: Путін готовий втратити у війні проти України до 300 тисяч військових

Російський президент Володимир Путін готовий пожертвувати великою кількістю своїх солдатів і ресурсів заради перемоги над Україною. Про це повідомляє The New York Times.



«Росіяни хотіли донести до (президента США Джо) Байдена різке послання: скільки б російських солдатів не було вбито або поранено на полі бою, Росія не здасться. Люди, які знають Путіна, кажуть, що він готовий жертвувати незліченними життями стільки, скільки буде потрібно», — ідеться в повідомленні.



Крім того, за даними видання, один із членів НАТО попередив союзників, що Путін готовий змиритися із загибеллю або пораненням до 300 тисяч російських військовослужбовців, що приблизно втричі перевищує його ймовірні втрати наразі.

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