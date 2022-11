Глава Еврокомиссии заявила о потерях Украины в 100 тысяч военных. Позже эти слова удалили

Обновлено. Заявление о потерях Украины в войне вырезали из видеообращения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.



В комментарии «Суспільному» пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что информация о потерях «чувствительна», поэтому ее может озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или сам президент.



В аккаунте фон дер Ляйен в Twitter было удалено видео в котором она заявила, что потери Украины якобы составили 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских. Вместо этого было опубликовано видеообращение без этих слов.



«Вторжение России в Украину принесло смерть, разорение и невыразимые страдания. Мы все помним об ужасах Бучи. Россия должна заплатить за свои ужасающие преступления, в частности, за преступление агрессии против суверенного государства», — сказала она.



Глава Еврокомиссии отметила, что, по оценкам, на сегодняшний день потери полномасштабной войны России против Украины включают более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Урсула фон дер Ляйен не уточнила, речь идет о погибших или о погибших и пострадавших.



«Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в частности, за преступление агрессии против суверенного государства», — отметила она.



Фон дер Ляйен предложила создать специализированный суд при поддержке ООН по расследованию и судебному преследованию преступлений РФ.



«Мы готовы начать работу с международным сообществом, чтобы достичь максимально широкой международной поддержки этого специализированного суда», — добавила она.



Также глава Еврокомиссии предложила создать фонд для компенсации ущерба Украине из замороженных €300 млрд российских активов и €19 млрд частных активов.

