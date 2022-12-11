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Путин рискует потерять поддержку сторонников из-за неудач на Донбассе — ISW

11 декабря 2022, 09:01

Путин рискует потерять поддержку сторонников из-за неудач на Донбассе — ISW

Президент России Владимир Путин рискует лишиться поддержки из-за неспособности российских войск отбросить украинские силы дальше от Донецка. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что боевик Игорь Гиркин прямо подверг критике Путина за то, что он не смог вытеснить украинские силы из-под артиллерийской зоны Донецка, хотя Путин называл целью СВО «защиту» Донбасса. Гиркин, в частности, подверг критике заявление Путина от 9 декабря, который охарактеризовал ход спецоперации как «стабильный». Он заявил, что только Путин и Министерство обороны России считают войну успешной.

Бывший так называемый «министр безопасности ДНР» Александр Ходаковский отметил, что продолжительное правление Путина не было полностью успешным. Он заявил, что возникают дискуссии о необходимости изменить положение дел, намекнув на коррупционные схемы вокруг реконструкции Мариуполя. Ходаковский добавил, что Путин унаследовал достаточно коррумпированное общество, которое он не может исправить, устранив начальника российского Генштаба Валерия Герасимова (чего Путин официально еще не сделал). Он также обвинил российские вооруженные силы в том, что они не вели контрбатарейный огонь под Донецком в течение предыдущих восьми лет войны.

«Критика Гиркина и Ходаковского беспрецедентно пряма по сравнению с их предварительными нападками на Кремль», — сказано в сообщении.

Отмечается, что откровенные нападки на Путина могут отражать разногласия между провоенными сообществами России и Путиным.

«Условия, выдвигаемые Путиным для длительной войны, могут еще больше поставить под сомнение его усилия успокоить постоянно растущее сообщество милблогеров, представляющих важные националистические фракции и интересы», — подчеркнули аналитики ISW.

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