Пригожину предложили вербовать женщин-заключенных — он согласился

Депутат Свердловской области (РФ) Вячеслав Вегнер предложил владельцу частной военной компании (ЧВК) «‎Вагнера» Евгению Пригожину вербовать женщин-заключенных.



Вегнер утверждает, что коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области, готов отправиться на войну в Украину по собственному желанию. Якобы женщины-заключенные сами заявили о желании отправиться на войну в качестве связистов, врачей, медсестер.



Пригожину идея понравилась, он также уточнил, что женщины могут быть не только медсестрами и связистами, но и быть «‎в диверсионных группах и снайперских парах».



«Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмем‎»‎, — говорится в заявлении Пригожина, которое распространила его пресс-служба.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», приезжал вербовать заключенных на войну против Украины во Владимирскую ИК-6 строгого режима в РФ, где сейчас находится оппозиционер Алексей Навальный.



Евгений Пригожин приехал на Бахмутское направление. Кадры с российским бизнесменом якобы с фронта опубликовала его пресс-служба.