Пригожину предложили вербовать женщин-заключенных — он согласился

Депутат Свердловской области (РФ) Вячеслав Вегнер предложил владельцу частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» Евгению Пригожину вербовать женщин-заключенных.
Вегнер утверждает, что коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области, готов отправиться на войну в Украину по собственному желанию. Якобы женщины-заключенные сами заявили о желании отправиться на войну в качестве связистов, врачей, медсестер.
Пригожину идея понравилась, он также уточнил, что женщины могут быть не только медсестрами и связистами, но и быть «в диверсионных группах и снайперских парах».
«Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмем», — говорится в заявлении Пригожина, которое распространила его пресс-служба.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», приезжал вербовать заключенных на войну против Украины во Владимирскую ИК-6 строгого режима в РФ, где сейчас находится оппозиционер Алексей Навальный.
Евгений Пригожин приехал на Бахмутское направление. Кадры с российским бизнесменом якобы с фронта опубликовала его пресс-служба.