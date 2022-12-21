Пригожину запропонували вербувати жінок-в'язнів — він погодився

Депутат Свердловської області (РФ) В'ячеслав Вегнер запропонував власнику приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євгену Пригожину вербувати жінок-в'язнів.



Вегнер стверджує, що колектив жінок, які відбувають покарання в ІЧ-6 міста Нижнього Тагілу Свердловської області, готовий вирушити на війну в Україну за власним бажанням. Нібито жінки-в'язні самі зголосилися відправитися на війну як зв'язківці, лікарі, медсестри.



Пригожину ідея сподобалася, він також уточнив, що жінки можуть бути не тільки медсестрами і зв'язківцями, а й бути «у диверсійних групах і снайперських парах».



«Всім відомо, що це широко застосовувалося. Працюємо у цьому напрямі. Є опір, але думаю, дотиснемо», — йдеться у заяві Пригожина, яку поширила його прес-служба.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», приїжджав вербувати ув'язнених на війну проти України до Володимирської ІЧ-6 суворого режиму до РФ, де зараз перебуває опозиціонер Олексій Навальний.



Євген Пригожин приїхав на Бахмутський напрямок. Кадри із російським бізнесменом нібито з фронту опублікувала його прес-служба.