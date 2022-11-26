Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ФБР объявило в розыск «повара Путина» Пригожина. За информацию обещают $250 тысяч

26 ноября 2022, 11:52

ФБР объявило в розыск «повара Путина» Пригожина. За информацию обещают $250 тысяч

Американское Федеральное бюро расследований объявило в розыск российского бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пригожина подозревают в сговоре с целью мошенничества против США, вмешательстве во внутреннюю политику США и попытке повлиять на президентские выборы в период с 2014 по 2016 годы.

ФБР также назначило денежную награду до 250 тысяч долларов за информацию, которая может привести к его аресту.

Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ.

Еще по теме

Люди
Евгений Пригожин
Прочее
Война
Организации
Фбр ЧВК Вагнера

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:54
«ЛНР»: В Сватово ранена женщина
14:54
Донецк под обстрелом: На улице Артема погиб мужчина, ранена женщина
14:33
«ДНР»: В Горловке из-за обстрела погиб мирный житель
10:30
Рухнули пролеты: В Мариуполе в аварийную многоэтажку поселили двоих мужчин
09:45
Все — из числа мобилизованных: «ДНР» сообщила, что из плена вернулись 10 «военных»
08:53
В Донецке за сутки погиб один человек, ранены четверо
23:44
Главные события в оккупации 25 ноября 
14:28
Пушилин заявил об обмене пленными по формуле «9 на 9»
13:54
Оккупанты не смогут удержать левобережную часть Херсонской области — ВСУ
12:54
Кировский район Донецка под обстрелом, погибла мирная жительница
12:28
В Мариуполе недалеко от «администрации» взорвалось авто
09:59
«ДНР»: Из-за обстрелов ранены двое гражданских
09:27
В оккупированном Луганске устанавливают новогоднюю елку
08:56
В ряде оккупированных городов Луганщины армия РФ усиленно вручает повестки
16:51
«ЛНР»: Сватово попало под обстрел, ранена мирная жительница
все новости
17:20
В Украине восстановили 73% мобильной сети после последней массированной атаки россиян
16:54
«ЛНР»: В Сватово ранена женщина
16:32
Оккупанты нанесли авиаудар по Часов Яру: Трое раненых
16:12
Новый «смотрящий» за тюрьмами в РФ и в оккупации будет создавать ЧВК — разведка
15:47
Скончался глава МИД Беларуси Макей
15:21
Удар по Днепру: Пострадавших уже 13
14:54
Донецк под обстрелом: На улице Артема погиб мужчина, ранена женщина
14:33
«ДНР»: В Горловке из-за обстрела погиб мирный житель
14:23
Обмен пленными: В Украину вернулись 12 человек, Россия заявила, что ей отдали девятерых
12:55
В Херсон подали электричество
12:32
Российские силы нанесли 12 ударов по Донетчине, есть раненые
11:52
ФБР объявило в розыск «повара Путина» Пригожина. За информацию обещают $250 тысяч
11:28
Кириленко рассказал детали об обстрелах в Донецкой области
11:00
Канада поможет Украине закупить генераторы
10:30
Рухнули пролеты: В Мариуполе в аварийную многоэтажку поселили двоих мужчин
все новости
ВИДЕО
Рухнули пролеты: В Мариуполе в аварийную многоэтажку поселили двоих мужчин
26 ноября, 10:30
В оккупированном Луганске устанавливают новогоднюю елку
25 ноября, 09:27
Угроза вступления Беларуси в войну — все сценарии ►
24 ноября, 14:25

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама