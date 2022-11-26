ФБР объявило в розыск «повара Путина» Пригожина. За информацию обещают $250 тысяч

Американское Федеральное бюро расследований объявило в розыск российского бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Пригожина подозревают в сговоре с целью мошенничества против США, вмешательстве во внутреннюю политику США и попытке повлиять на президентские выборы в период с 2014 по 2016 годы.



ФБР также назначило денежную награду до 250 тысяч долларов за информацию, которая может привести к его аресту.

Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ.