Херсон: Жителей целого района призывают эвакуироваться

Российские войска продолжают наносить удары по микрорайону Остров в Херсоне. В связи с этим власти области просят жителей микрорайона покинуть его. Об этом написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram 22 декабря.
По его словам, микрорайон Остров — зона повышенной опасности. Из-за непрекращающихся ударов оккупантов он может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Янушевич призвал жителей микрорайона эвакуироваться в более безопасные области Украины.
Также он добавил, что Херсонская ОВА и волонтерские организации помогают выехать всем желающим.
«Херсонцы, прошу вас принять правильное решение и позаботиться о собственной безопасности и безопасности своей родины!», — написал Янушевич.
Днем 20 декабря жители Херсона сообщили о мощных взрывах. На месте одного из «прилетов разгорается сильный пожар.
Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области с воскресенья по утро понедельника.
17 декабря российская армия нанесла удар по Херсонскому центру помощи пожилым людям в селе Степановка.