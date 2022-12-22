Херсон: Жителей целого района призывают эвакуироваться

Российские войска продолжают наносить удары по микрорайону Остров в Херсоне. В связи с этим власти области просят жителей микрорайона покинуть его. Об этом написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram 22 декабря.



По его словам, микрорайон Остров — зона повышенной опасности. Из-за непрекращающихся ударов оккупантов он может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Янушевич призвал жителей микрорайона эвакуироваться в более безопасные области Украины.



Также он добавил, что Херсонская ОВА и волонтерские организации помогают выехать всем желающим.



«‎Херсонцы, прошу вас принять правильное решение и позаботиться о собственной безопасности и безопасности своей родины!»‎, — написал Янушевич.

Днем 20 декабря жители Херсона сообщили о мощных взрывах. На месте одного из «прилетов разгорается сильный пожар.



Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области с воскресенья по утро понедельника.



17 декабря российская армия нанесла удар по Херсонскому центру помощи пожилым людям в селе Степановка.





