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Херсон: Жителей целого района призывают эвакуироваться

22 декабря 2022, 17:22

Херсон: Жителей целого района призывают эвакуироваться

Российские войска продолжают наносить удары по микрорайону Остров в Херсоне. В связи с этим власти области просят жителей микрорайона покинуть его. Об этом написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram 22 декабря.

По его словам, микрорайон Остров — зона повышенной опасности. Из-за непрекращающихся ударов оккупантов он может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Янушевич призвал жителей микрорайона эвакуироваться в более безопасные области Украины.

Также он добавил, что Херсонская ОВА и волонтерские организации помогают выехать всем желающим.

«‎Херсонцы, прошу вас принять правильное решение и позаботиться о собственной безопасности и безопасности своей родины!»‎, — написал Янушевич.

Днем 20 декабря жители Херсона сообщили о мощных взрывах. На месте одного из «прилетов разгорается сильный пожар.

Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области с воскресенья по утро понедельника.

17 декабря российская армия нанесла удар по Херсонскому центру помощи пожилым людям в селе Степановка.


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