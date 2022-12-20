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В Херсоне после мощных взрывов разгорается пожар

20 декабря 2022, 15:36

В Херсоне после мощных взрывов разгорается пожар

В Херсоне днем прозвучала серия взрывов.

Как сообщают местные жители, взрывы были мощные. На месте одного из «прилетов разгорается сильный пожар.

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