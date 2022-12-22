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Херсон: Жителів цілого району закликають евакуюватися

22 грудня 2022, 17:52

Херсон: Жителів цілого району закликають евакуюватися

Російські війська продовжують завдавати ударів по мікрорайону Острів у Херсоні. У зв'язку з цим влада області просить мешканців мікрорайону залишити його. Про це написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram 22 грудня.

За його словами, мікрорайон Острів – зона підвищеної небезпеки. Через безперервні удари окупантів він може залишитися без електроенергії, тепло- і водопостачання.

Янушевич закликав жителів мікрорайону евакуюватися в безпечніші області України. Також він додав, що Херсонська ОВА та волонтерські організації допомагають виїхати всім бажаючим.

«Херсонці, прошу вас прийняти правильне рішення і подбати про власну безпеку та безпеку своєї родини!», - написав Янушевич.

Вдень 20 грудня мешканці Херсона повідомили про потужні вибухи. На місці одного з «прильотів розгорається сильна пожежа.

Двоє людей загинули і п'ятеро поранені внаслідок обстрілів з боку російських військ у Херсонській області з неділі по ранок понеділка.

17 грудня російська армія завдала удару по Херсонському центру допомоги літнім людям у селі Степанівка.

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