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Энергосистема Украины стабилизируется к лету, если не будет обстрелов

22 декабря 2022, 17:58

Энергосистема Украины стабилизируется к лету, если не будет обстрелов

Украина стабилизирует энергетическую систему к лету, если Россия прекратит наносить удары. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Forbes.

Министр уточнил, что сейчас ситуация с энергосистемой Украины сложная. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Киеве после обстрелов 19 декабря. При этом Галущенко добавил, что столица не отключена от энергосистемы — украинская энергосистема целостная.

Галущенко также рассказал, что стабилизация энергосистемы Украины и прекращение отключений света напрямую связана с обстрелами. Если обстрелов больше не будет, система будет стабилизирована к лету. Министр уточнил, что импорт электроэнергии — «‎возможная опция», импорт уже протестирован в небольших объемах. Сейчас прорабатываются механизмы, позволяющие существенно увеличить импорт электроэнергии.

«‎Сейчас это 600 МВт — день, 700 МВт — ночь. Технически возможность гораздо больше — 1,6-2 ГВт»‎, — сказал Галущенко.

Еще одно возможное решение —  мобильные электростанции мощностью до 50 МВт. Они помогут запитывать электростанции, которые «‎сели на ноль», и дадут дополнительную мощность системе. Министр отметил, что в Украине есть производители таких станций.

Говоря о том, продолжит ли РФ обстреливать энергетическую систему Украины после отопительного сезона, министр выразил надежду, что Вооруженные силы Украины помогут россиянам остановиться.

За день удалось вернуть электричество почти шести миллионам украинцев. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря.

Утренняя ракетная атака России 16 декабря привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации электроэнергии.

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