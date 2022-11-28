Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии

«Энергетическая компания Украины» провела тестовый импорт электроэнергии из Румынии. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00)», - говористя в сообщении.



В компании подчеркнули, что импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости.



Впервые тестовый импорт электроэнергии был проведен из Словакии 27 октября. Второй прошел 19 ноября.



23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В Киеве и области в результате обстрелов погибли и ранены. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Свет отключился в Молдове.



По состоянию на понедельник, 28 ноября, дефицит мощности в украинской энергосистеме возрос до 27% по сравнению с 20% на утро воскресенья. Из-за стремительного роста применяются аварийные отключения по всей территории Украины.