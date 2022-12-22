Енергосистема України стабілізується до літа, якщо не буде обстрілів

Україна стабілізує енергетичну систему до літа, якщо Росія припинить завдавати ударів. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes.



Міністр уточнив, що наразі ситуація з енергосистемою України складна. За його словами, найскладніша ситуація склалася у Києві після обстрілу 19 грудня. При цьому Галущенко додав, що столицю не відключено від енергосистеми — українська енергосистема цілісна.



Галущенко також розповів, що стабілізація енергосистеми України та припинення відключень світла безпосередньо пов'язана з обстрілами. Якщо обстрілів більше не буде, система буде стабілізована до літа.



Міністр уточнив, що імпорт електроенергії — «можлива опція», імпорт вже протестовано у невеликих обсягах. Наразі опрацьовуються механізми, що дозволяють суттєво збільшити імпорт електроенергії.



«Сьогодні це 600 МВт — день, 700 МВт — ніч. Технічно можливість набагато більша - 1,6-2 ГВт», — сказав Галущенко.



Ще одне можливе рішення — мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть запитувати електростанції, які «сіли на нуль», і дадуть додаткову потужність системі. Міністр наголосив, що в Україні є виробники таких станцій.



Говорячи про те, чи РФ продовжить обстрілювати енергетичну систему України після опалювального сезону, міністр висловив сподівання, що Збройні сили України допоможуть росіянам зупинитися.

За день удалося повернути електрику майже шести мільйонам українців. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський 17 грудня.



Ранкова ракетна атака Росії 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації електроенергії.