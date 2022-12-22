Помічник Рогозіна загинув у донецькому ресторані під час обстрілу

Колишній глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін заявив, що його помічник загинув під час обстрілу донецького ресторану «Шеш-Беш». Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на Рогозіна.



21 грудня обстріляли донецький ресторан «Шеш-Беш», в якому Рогозін святкував день народження.



Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, одна з них — його помічник. Другий загиблий – охоронець «голови уряду ДНР» Віталія Хоценка.



Незважаючи на те, що Рогозін не назвав ім'я помічника, який загинув, російським ЗМІ вдалося встановити, що це Михайло Брідасов.



Також повідомляється, що під час обстрілу поранення отримали семеро людей, зокрема Рогозін і Хоценко, а також їхні дружини. Рогозін заявив, що загиблий помічник — його «бойовий товариш», і додав, що трьох інших членів його групи важко поранено. За словами Рогозіна, він збирається повернутися на фронт і помститися «за хлопців».

Повідомляється, що в окупованому Донецьку лікарі надають допомогу екс-главі «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну та людям, які потрапили з ним під обстріл.