В окупованому Маріуполі зносять драмтеатр

Окупаційна влада Маріуполя зносить драмтеатр, підвал якого використовувався як притулок для мирних жителів у середині березня.



Будівлю драмтеатру було зруйновано майже повністю — російські війська скинули на нього надпотужну бомбу 16 березня.



На відео, опублікованому в Telegram, видно, що на місці драмтеатру працює екскаватор, він вирівнює із землею залишки будівлі, в якій, за даними Associated Press, загинули щонайменше 600 людей від авіаудару російської армії.

У вересні, що драматичний театр в окупованому Маріуполі, зруйнований у березні, планує відновити Росія протягом трьох років.



У серпні повідомлялося, що російські окупанти у маріупольському драмтеатрі заливають бетоном тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки.