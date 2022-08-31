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Оккупанты в мариупольском драмтеатре бетоном заливают тела погибших — СтратКом ВСУ

31 августа 2022, 11:59

Оккупанты в мариупольском драмтеатре бетоном заливают тела погибших — СтратКом ВСУ

Российские оккупанты в мариупольском драмтеатре заливают бетоном тела погибших, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки. Об этом сообщает СтратКом ВСУ со ссылкой на информацию местных жителей Мариуполя.

Отмечается, что строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а «тихо бетонировать», предварительно засыпав тела хлоркой.

Напомним, 4 мая журналисты Associated Press собщили, что в результате авиаудара российской армии по драмтеатру в Мариуполе 16 марта погибли 600 человек. 

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