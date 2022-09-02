Разбомбленный драмтеатр в Мариуполе готовят к восстановлению

Оккупанты начали восстановление разрушенного драмтеатра, которую планируют завершить в течение трех лет, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Драматический театр в оккупированном Мариуполе, который был разрушен в марте, планирует восстановить Россия в течение трех лет. Об этом говорится в репортаже «Новостей Донбасса» из захваченного города.



Сейчас здесь ведутся строительные работы, выполняемые компаниями из Москвы и Санкт-Петербурга.



«Проект восстановления драмтеатра рассчитан на три года. Пока только огораживаем территорию. Переднюю часть будут оставлять, а все остальное — разрушать и возводить по-новому», — рассказал «НД» один из строителей.

Оккупанты начали восстановление разрушенного драмтеатра, которую планируют завершить в течение трех лет, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Оккупанты начали восстановление разрушенного драмтеатра, которую планируют завершить в течение трех лет, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса



Мужчина говорит, что сам из Мариуполя, раньше работал на заводе имени Ильича. Но пока идет его восстановление, единственная работа для заводчан — подметание улицы. «А здесь пока есть работа и вроде бы платят деньги», — рассказал строитель. Сколько именно платят, он не уточнил.

Оккупанты начали восстановление разрушенного драмтеатра, которую планируют завершить в течение трех лет, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Оккупанты начали восстановление разрушенного драмтеатра, которую планируют завершить в течение трех лет, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Подробнее о ситуации в Мариуполе читайте в материале «Праздник с привкусом трагедии. Как оккупанты открывали разрушенную школу в украинском Мариуполе».



16 марта российская армия нанесла авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, подвал которого использовался в качестве убежища для мирных жителей. Здание театра было полностью уничтожено. По данным Associated Press, погибли примерно 600 человек.