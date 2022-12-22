В российских школах введут начальную военную подготовку и изучение войны против Украины

В России ученики десятых и одиннадцатых классов будут изучать военную подготовку на уроках ОБЖ, а на уроках истории школьникам будут рассказывать о войне, которую РФ развязала против Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на соответствующий приказ министра просвещения РФ Сергея Кравцова.



Согласно приказу, ученикам старших классов на уроках ОБЖ расскажут об обращении с автоматом Калашникова, действии гранат Ф-1 и РГД-5, а также научат оказывать первую помощь раненым.



На уроках истории школьникам введут блок о войне, которую ведет Россия против Украины.



В СМИ группировки «‎ДНР» отмечают, что данные нововведения также коснутся учебных программ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Россия собирается в 2023 году выдать аттестаты без экзаменов выпускникам школ, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.



Оккупанты из группировки «ЛНР» подготовили к 1 сентября пространный многостраничный документ под названием «Структурный план урока на тему «Моя история».



Минпросвещения России намерено ввести должность советника директора школы по воспитательной работе в школах Донбасса.