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У російських школах введуть початкову військову підготовку та вивчення війни проти України

22 грудня 2022, 22:48

У російських школах введуть початкову військову підготовку та вивчення війни проти України

У Росії учні десятих та одинадцятих класів вивчатимуть військову підготовку на уроках ОБЖ, а на уроках історії школярам розповідатимуть про війну, яку РФ розв'язала проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на відповідний наказ міністра освіти РФ Сергія Кравцова.

Згідно з наказом, учням старших класів на уроках ОБЖ розкажуть, як поводитися з автоматом Калашнікова, про дії гранат Ф-1 та РГД-5, а також навчать надавати першу допомогу пораненим.

Під час уроків історії школярам запровадять блок про війну, яку веде Росія проти України. У ЗМІ угруповання «ДНР» зазначають, що ці нововведення також торкнуться навчальних програм на тимчасово окупованій території Донецької області.

Росія збирається у 2023 році видати атестати без іспитів випускникам шкіл, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Окупанти із угруповання «ЛНР» підготували до 1 вересня розлогий багатосторінковий документ під назвою «Структурний план уроку на тему «Моя історія».

Міносвіти Росії має намір запровадити посаду радника директора школи з виховної роботи у школах Донбасу.

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