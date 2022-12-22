Обстрел Донецка: поврежден частный дом, пострадал мирный житель

Под обстрел попали Кировский и Куйбышевский районы Донецка, сообщают оккупационные власти группировки «ДНР».
В Куйбышевском районе в поселке Октябрьский рудник в результате обстрела был поврежден дом частного сектора, а также зафиксировано возгорание. По предварительной информации, пострадал местный житель.
Киевский, Ворошиловский и Калининский районы Донецка попали под обстрел вечером 21 декабря.
Днем 21 декабря Петровском районе оккупированного Донецка ранена мирная жительница, еще одна женщина ранена в Горловке.