Обстрел Донецка: поврежден частный дом, пострадал мирный житель

Под обстрел попали Кировский и Куйбышевский районы Донецка, сообщают оккупационные власти группировки «‎ДНР»‎.



В Куйбышевском районе в поселке Октябрьский рудник в результате обстрела был поврежден дом частного сектора, а также зафиксировано возгорание. По предварительной информации, пострадал местный житель.

Киевский, Ворошиловский и Калининский районы Донецка попали под обстрел вечером 21 декабря.



Днем 21 декабря Петровском районе оккупированного Донецка ранена мирная жительница, еще одна женщина ранена в Горловке.