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Обстріл Донецька: пошкоджено приватний будинок, постраждав мирний житель

22 грудня 2022, 22:55

Обстріл Донецька: пошкоджено приватний будинок, постраждав мирний житель

Під обстріл потрапили Кіровський та Куйбишевський райони Донецька, повідомляють окупаційні власті угруповання «ДНР».

У Куйбишевському районі у селищі Жовтнева копальня внаслідок обстрілу було пошкоджено будинок приватного сектору, а також зафіксовано займання. За попередньою інформацією, постраждав місцевий мешканець.

Київський, Ворошиловський та Калінінський райони Донецька потрапили під обстріл увечері 21 грудня.

Вдень 21 грудня Петрівському районі окупованого Донецька поранено мирну мешканку, ще одну жінку поранено у Горлівці.

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