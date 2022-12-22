Северная Корея поставляла оружие ЧВК «‎Вагнера» — Reuters

КНДР поставила партию оружия частной военной компании «‎Вагнера», которая воюет на стороне России против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.



Источник агентства рассказал, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «‎Вагнера», которой владеет Евгений Пригожин.



Уточняется, что оружие для ЧВК «‎Вагнера» было поставлено в Россию в ноябре. По мнению источника Reuters, количество снарядов не изменит динамику боевых действий в Украине.



Тем не менее беспокойство вызывают планы Северной Кореи продолжать поставки оружия России.

Депутат Свердловской области (РФ) Вячеслав Вегнер предложил владельцу частной военной компании (ЧВК) «‎Вагнера» Евгению Пригожину вербовать женщин-заключенных.



Ранее Пригожин обратился к председателю комитета Госдумы РФ по обороне Андрею Картаполову с инициативой приравнять наемников к военнослужащим РФ. Он предлагает присвоить им статус ветерана боевых действий.