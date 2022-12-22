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Северная Корея поставляла оружие ЧВК «‎Вагнера» — Reuters

22 декабря 2022, 22:36

Северная Корея поставляла оружие ЧВК «‎Вагнера» — Reuters

КНДР поставила партию оружия частной военной компании «‎Вагнера», которая воюет на стороне России против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Источник агентства рассказал, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «‎Вагнера», которой владеет Евгений Пригожин.

Уточняется, что оружие для ЧВК «‎Вагнера» было поставлено в Россию в ноябре. По мнению источника Reuters, количество снарядов не изменит динамику боевых действий в Украине.

Тем не менее беспокойство вызывают планы Северной Кореи продолжать поставки оружия России.

Депутат Свердловской области (РФ) Вячеслав Вегнер предложил владельцу частной военной компании (ЧВК) «‎Вагнера» Евгению Пригожину вербовать женщин-заключенных.

Ранее Пригожин обратился к председателю комитета Госдумы РФ по обороне Андрею Картаполову с инициативой приравнять наемников к военнослужащим РФ. Он предлагает присвоить им статус ветерана боевых действий.

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