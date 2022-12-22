Северная Корея поставляла оружие ЧВК «‎Вагнера» — Reuters

КНДР поставила партию оружия частной военной компании «Вагнера», которая воюет на стороне России против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Источник агентства рассказал, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «Вагнера», которой владеет Евгений Пригожин.
Уточняется, что оружие для ЧВК «Вагнера» было поставлено в Россию в ноябре. По мнению источника Reuters, количество снарядов не изменит динамику боевых действий в Украине.
Тем не менее беспокойство вызывают планы Северной Кореи продолжать поставки оружия России.
Депутат Свердловской области (РФ) Вячеслав Вегнер предложил владельцу частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» Евгению Пригожину вербовать женщин-заключенных.
Ранее Пригожин обратился к председателю комитета Госдумы РФ по обороне Андрею Картаполову с инициативой приравнять наемников к военнослужащим РФ. Он предлагает присвоить им статус ветерана боевых действий.