Північна Корея постачала зброю ПВК «Вагнера» — Reuters

КНДР поставила партію зброї приватної військової компанії «Вагнера», яка воює на боці Росії проти України. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на високопоставленого американського чиновника.



Джерело агентства розповіло, що Північна Корея завершила первісне постачання зброї ПВК «Вагнера», якою володіє Євген Пригожин.



Уточнюється, що зброя для ПВК «Вагнера» була поставлена до Росії у листопаді. На думку джерела Reuters, кількість снарядів не змінить динаміки бойових дій в Україні.



Тим не менш, занепокоєння викликають плани Північної Кореї продовжувати постачання зброї Росії.

Депутат Свердловської області (РФ) В'ячеслав Вегнер запропонував власнику приватної військової компанії (ЧВК) «Вагнера» Євгену Пригожину вербувати жінок-в'язнів.



Раніше Пригожин звернувся до голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова з ініціативою прирівняти найманців до військовослужбовців РФ. Він пропонує надати їм статус ветерана бойових дій.