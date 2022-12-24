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Раненного в Донецке Рогозина перевезли в госпиталь в Московском регионе РФ

24 декабря 2022, 20:23

Раненного в Донецке Рогозина перевезли в госпиталь в Московском регионе РФ

Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, который был ранен во время обстрела в оккупированном Донецке 21 декабря, через несколько дней сделают операцию. Об этом сообщил его помощник, передает российский «ТАСС».

По его словам, в одном из госпиталей Московского региона, куда Рогозин прибыл ранее, будут извлекать осколок, застрявший возле позвоночника. Кроме экс-главы «Роскосмоса», в госпитали в Московский регион прибыли двое раненых «военных советников».

Еще двое пострадавших находятся по-прежнему в Донецке, они в тяжелом состоянии. Также одного раненого доставили в Ростов-на-Дону.

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Напомним, 21 декабря был обстрелян донецкий ресторан «Шеш-Беш», в котором Рогозин праздновал день рождения. Бывший глава «Роскосмоса» получил ранения, сообщалось, что донецкие врачи оказали ему помощь. 22 декабря Рогозин заявил, что его помощник погиб во время обстрела. В целом говорилось о двоих погибших и семи раненых.

Также сообщалось, что Рогозина могут прооперировать в Москве.

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