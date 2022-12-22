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Раненого Рогозина будут оперировать в Москве

22 декабря 2022, 23:23

Раненого Рогозина будут оперировать в Москве

Экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который был ранен во время обстрела в Донецке 21 декабря, могут прооперировать в Москве. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на помощника Рогозина.

Его могут прооперировать в Москве, а не во временно оккупированном Донецке и российском Ростове-на-Дону якобы из-за сложности операции.

Бывший нардеп от Партии регионов‎ Олег Царев написал в своем Telegram, что ранения Рогозина сложнее, чем сообщалось ранее, а у его жены — тяжелая контузия. По информации российских СМИ, экс-глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы и проникающее осколочное ранение ягодиц.

21 декабря был обстрелян донецкий ресторан «Шеш-Беш», в котором Рогозин праздновал день рождения. Бывший глава «Роскосмоса» получил ранения, сообщалось, что донецкие врачи оказали ему помощь. 22 декабря Рогозин заявил, что его помощник погиб во время обстрела.

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