Раненого Рогозина будут оперировать в Москве

Экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который был ранен во время обстрела в Донецке 21 декабря, могут прооперировать в Москве. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на помощника Рогозина.



Его могут прооперировать в Москве, а не во временно оккупированном Донецке и российском Ростове-на-Дону якобы из-за сложности операции.



Бывший нардеп от Партии регионов‎ Олег Царев написал в своем Telegram, что ранения Рогозина сложнее, чем сообщалось ранее, а у его жены — тяжелая контузия. По информации российских СМИ, экс-глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы и проникающее осколочное ранение ягодиц.

21 декабря был обстрелян донецкий ресторан «Шеш-Беш», в котором Рогозин праздновал день рождения. Бывший глава «Роскосмоса» получил ранения, сообщалось, что донецкие врачи оказали ему помощь. 22 декабря Рогозин заявил, что его помощник погиб во время обстрела.