Пораненого в Донецьку Рогозіна перевезли в госпіталь у Московському регіоні РФ

Ексочільнику «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну, якого було поранено під час обстрілу в окупованому Донецьку 21 грудня, за кілька днів зроблять операцію. Про це повідомив його помічник, передає російський «ТАСС».



За його словами, в одному з госпіталів Московського регіону, куди Рогозін прибув раніше, будуть витягувати осколок, що застряг біля хребта. Крім ексочільника «Роскосмосу», до госпіталів у Московський регіон прибули двоє поранених «військових радників».



Ще двоє постраждалих перебувають, як і раніше, в Донецьку, вони у важкому стані. Також одного пораненого доставили в Ростов-на-Дону.

Нагадаємо, 21 грудня було обстріляно донецький ресторан «Шеш-Беш», в якому Рогозін святкував день народження. Колишній очільник «Роскосмосу» дістав поранення, повідомлялося, що донецькі лікарі надали йому допомогу. 22 грудня Рогозін заявив, що його помічник загинув під час обстрілу. Загалом ішлося про двох загиблих і сімох поранених.



Також повідомлялося, що Рогозіна можуть прооперувати в Москві.